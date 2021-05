Blumen von Grab in Lohr gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Die Osterglocken befanden sich in einer bepflanzten Schale, die Narzissen waren im Grab selbst eingepflanzt. Der Unbekannte machte sich noch die Mühe und ebnete das Grab an der betroffenen Stelle. Bemerkt hat der Besitzer den Schaden am Mittwochabend um 18:00 Uhr. Zuletzt am Grab war er einen Tag zuvor, am Dienstagabend um 18:00 Uhr.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352 87410 entgegen.

Vier Wildunfälle im Raum Lohr

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Zu einem Zusammenstoß mit einem Suzuki und einem Hasen kam es am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr auf der Staatsstraße 2315. Bei der Fahrt von Neustadt nach Lohr wurde das Tier auf Höhe dem Ortsteil Rodenbach erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Steinfeld-Waldzell, LKR. MAIN-SPESSART. Auch bei einem weiteren Wildunfall am Mittwochabend um 21:25 Uhr auf der Kreisstraße MSP 22 von Pflochsbach kommend in Fahrtrichtung Waldzell überlebte ein Reh die Kollision mit einem Skoda nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Steinfeld-Waldzell, LKR. MAIN-SPESSART. Ein weiterer Hase wurde am Mittwochabend um 21:40 Uhr auf der Kreisstraße MSP 12 zwischen Ansbach und Waldzell von einem Mercedes erfasst. Eine Überprüfung bezüglich eines entstandenen Schadens findet noch statt.

LOHR-SACKENBACH, LKR.MAIN-SPESSART. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:25 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 26 zwischen Sackenbach und Neuendorf auf Höhe der Schleuse zu einem Zusammenstoß mit einem Fuchs. Das Tier verstarb vor Ort. Das Fahrzeug wird hinsichtlich eines Schadens überprüft.

Betrunkener Fahrradfahrer in Lohr unterwegs

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Radfahrer wurde am Mittwochabend um 22:16 Uhr aufgrund seines unbeleuchteten Zweirades einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße MSP 22 von Sendelbach kommend in Fahrtrichtung Pflochsbach unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 62-Jährige wurde zum Kreiskrankenhaus Lohr a.Main verbracht, wo durch eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr