Bluetooth-Lautsprecher und Geld: Was geschah im Aschaffenburger Parkhaus in der Seidelstraße?

Eingeschüchtert präsentierte der Jüngere einen Geldschein, den er in der Hosentasche stecken hatte. Dieser wurde ihm weggenommen. Nachdem er auch aufgefordert worden war, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen, wurde ihm daraus noch ein Bluetooth-Lautsprecher im Wert von über 60 Euro entwendet. Die drei Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Eissporthalle, wo sie aus den Augen verloren wurden.

Die drei Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

Einer soll ca. 15 Jahre alt sein, ca. 160 cm groß und hatte eine Zahnspange. Er soll einen schwarz-goldenen Verace-Pullover, helle Jeans und schwarze Schuhe (Nike) und eine grau/schwarze Wollmütze getragen haben.

Die beiden anderen, die eher passiv an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, sollen etwas jünger gewesen sein. Sie dürften 155 bis 160 cm groß gewesen sein. Einer habe eine dunkle Baseballmütze getragen, der andere einen hellen Trainingsanzug und weiße Schuhe der Marke Nike.

In dem Zusammenhang sind auch die Wahrnehmungen zweier Unbekannter interessant, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in dem Parkhaus aufgehalten hätten, um dort zu boxen.

15-jährige Ladendiebin versorgt sich mit Kosmetika Süßigkeiten

Aschaffenburg. Kosmetika und Süßigkeiten im Wert von über 40 Euro waren die Objekte der Begierde einer 15-Jährigen am Samstag, gegen 14:30 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Jugendliche allerdings dabei beobachten, wie sie die Waren in ihrer Kleidung versteckte und den Kassenbereich passierte. Nachdem der Ladendetektiv das Mädchen darauf ansprach und die Polizei hinzuzog, war sie geständig und wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben. Dem jungen Langfinger erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Verkehrskontrolle führt zur Auffindung von Marihuana

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 22:00 Uhr, in der Obernauer Straße stellten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei einem 24-jährigen Audifahrer drogentypische Auffälligkeiten Festgestellt werden. Der junge Mann räumte auf Vorhalt den Konsum eine Joints ein, weshalb gegen ihn zunächst ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Da den Beamten zudem Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug entgegenkam, wurde dieses durchsucht. Hierbei konnten zwei kleinere Mengen Marihuana aufgefunden werden, weshalb zudem ein Strafverfahren wegen eines Delikts nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde.

Mehrere Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 20.15 Uhr, stellten Beamte eine private Feier in der Straße Am Häsbach fest. Dort wurden insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 51 und 29 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Zudem konnten bei dem Jüngsten eine geringe Menge Amphetamin und ein sog. Einhandmesser aufgefunden werden. Auch diesbezüglich wurden Verfahren eingeleitet. Ebenso aus zu vielen unterschiedlichen Haushalten bestand eine dreiköpfige Personengruppe (23 bis 30 Jahre alt), die sich gegen 22.15 Uhr auf dem Volksfestplatz zusammengefunden hat. Auch hier werden entsprechende Anzeigen gefertigt

Oberschenkelhalsbruch nach Fahrradsturz - Unfallgeschehen unklar

Großostheim. Schwer verletzt wurde ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Pestalozzistraße/Grabenstraße. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs und kam aus bislang unbekannten Gründen zu Sturz, wobei er sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. Er konnte nach dem Unfall noch selbst den Rettungsdienst verständigen. Eine Befragung zum Unfallhergang war wegen der notwendigen medizinischen Versorgung einer parallel verständigten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg nicht möglich. Im Nachgang konnte sich der Verunfallte nicht mehr erinnern. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Piagion auf dem Waldaschaffer Schulparkplatz beschädigt

Waldaschaff. Eine Sachbeschädigung, die sich am Freitag, 8 und 12.15 Uhr, ereignet hat, wurde am Samstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In dem Tatzeitraum hatte ein 17-Jähriger sein Leichtkraftrad der Marke Piagion auf dem Schulparkplatz in der Schulstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass Unbekannte die Frontabdeckung beschädigt hatten. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Auch hier bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Zeugenhinweise.

mkl/Polizei Aschaffenburg