Blitzermeldungen im Main-Kinzig-Kreis ab dem 25.04

Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 25.04.2022: B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ende der Ausbaustrecke Hanau-Steinheim (Unfallschwerpunkt); L 3347, Nidderau-Osheim in Richtung Roßdorf, im Bereich des Bahnübergangs (Unfallschwerpunkt)

- 26.04.2022: L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Unfallschwerpunkt); B 486, Urberach in Richtung Langen, zwischen Rödermark und Bulau (Wildgefahrenstrecke); B 486, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Wildgefahrenstrecke)

- 27.04.2022: L 3121, Rodgau in Richtung Seligenstadt, zwischen Seligenstadt und Waldrand (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Ortseingang Mainflingen, zwischen Ortseingang und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); L 3313, Neu-Isenburg in Richtung Offenbach, im Bereich des E-Werks (Gefahrenbereich Geschwindigkeit)

- 28.04.2022: K 854, Langenselbold in Richtung Erlensee, im Bereich Ausbauende Erlensee (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinien und AS B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau- Hafen (Unfallschwerpunkt)

- 29.04.2022: B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt)

- 30.04. und 01.05.2022: B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt).

Quelle: Polizei Südosthessen/ lesa