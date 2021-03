Blitzer-Anhänger steht an Aschaffenburger A3-Baustelle

Die VPI Aschaffenburg- Hösbach hatte sechs Tage lang den „Enforcement-Trailer" in Fahrtrichtung Nürnberg stehen, um die gefahrenen Geschwindigkeiten durchgängig zu überprüfen. Aus den Erfahrungen der Baustellenphasen in den vergangenen Jahren bleibt die Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben die Hauptunfallursache Nummer 1. Durch die geänderte Verkehrsführung sind seitliche Abstände in den schmaleren Fahrspuren enger als üblich und in Verschwenkungsbereichen muss vom gewöhnlichen Geradeauskurs der Autobahn deutlich abgewichen werden. Wenn dann schneller als die erlaubten 80 km/h gefahren wird, kommt es häufig zum Unfall. Dies ist im engen Baustellenbereich besonders ärgerlich, da sofort eine Blockade der Strecke entsteht.

Durch mangelnden Platz kann keine Rettungsgasse gebildet werden und die Bergung der Fahrzeuge gestaltet sich schwieriger. Neben den Sach- oder sogar Personenschäden sind lange Staus und gestresste Auto- und Lkw-Fahrer die Folge.

Hält man sich dagegen an die Geschwindigkeitsvorgaben wird ein konstanter und flüssiger Verkehrsfluss erreicht. Das Risiko in einen Unfall verwickelt zu werden, reduziert sich erheblich um rund 30 Prozent und falls es doch zu einem Unfall kommt, sind die Folgen deutlich geringer und meist nur im Blechschadenbereich und nur noch selten mit Personenschäden verbunden.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat den Anhänger bewusst von weitem gut sichtbar aufgestellt, um zur Unfallverhütung frühzeitig eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit bei den Verkehrsteilnehmern zu erreichen.

dc/Pressemeldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach