Blindgänger bei Abrissarbeiten in Birkenfeld gefunden

Im Zuge von Abrissarbeiten wurde auf einem Grundstück in der Langgasse eine Handgranate aus dem letzten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger, bei dem die Zündeinheit fehlte, wurde bis zum Eintreffen von sachkundigen Beamten des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort gesichert und die Fundstelle abgesperrt. Der Blindgänger konnte schließlich gegen 13 Uhr durch einen Sprengmeister entschärft und abtransportiert werden.

Fahndungstreffer in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Gleich zwei Fahndungsnotierungen bestanden für ein geparktes Fahrzeug, das am Montagvormittag von Beamten der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in der Bayernstraße überprüft wurde. Zunächst wurde festgestellt, dass die an dem Opel angebrachten Kennzeichen im November durch Diebstahl in Schwarzach am Main abhandengekommen waren. Das Fahrzeug selbst war durch die Polizei Darmstadt, ebenfalls nach Diebstahl, zur Fahndung ausgeschrieben. Der Pkw wurde daraufhin sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Darmstadt geführt.

sob/Polizei Marktheidenfeld