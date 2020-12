Blaulicht im Privatfahrzeug betrieben, um schneller fahren zu können

Die Zivilstreife folgte daraufhin diesem VW, als er von der Autobahn ab- und mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit durch Bessenbach, Keilberg, fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten dann im kontrollierten VW einen Blaulicht-Front-Blitzer, ähnlich einem polizeilichen Blaulicht, vor, welches über die 12-Volt-Steckdose des Zigarettenanzünders betrieben wurde.

Mit dem Vorfall konfrontiert, räumte der 37-jährige Fahrer ein, das Blaulicht zum Zwecke des schnelleren Vorankommens im Straßenverkehr benutzt zu haben. Das Blaulicht wurde daraufhin sichergestellt, gegen den Mann wird nun wegen Amtsanmaßung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Auf anderen Pkw aufgefahren und geflüchtet

Am Mittwoch befuhr gegen 15 Uhr eine 33-Jährige mit ihrem Mercedes die A3 in Richtung Frankfurt. Aus ungeklärter Ursache fuhr ihr dann plötzlich im fließenden Verkehr ein zuvor seitlich versetzt hinter ihr fahrender 23-Jähriger mit seinem BMW auf. Der Pkw des 23-Jährigen geriet daraufhin kurzzeitig ins Schlingern, konnte vom Fahrer allerdings wieder unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wechselte der Mann mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen und fuhr der Geschädigten mehrere Minuten hinterher, befuhr er dann plötzlich beschleunigt davon fuhr und ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Aufgrund des von der Geschädigten abgelesenen Kennzeichens konnte der Flüchtende kurze Zeit von einer Polizeistreife ausfindig gemacht werden. Der Herr räumte den Unfall zwar ein, zu den Beweggründen seiner Flucht machte er allerdings keine weitergehenden Einlassungen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand Sachschaden an den beteiligten Pkws in Höhe von ca. 2.000 Euro. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Hund läuft auf A3 und wird überfahren

Am Mittwoch lief ein dunkelbrauner Mischlingshund seinem Herrchen bei Markheidenfeld davon und querte kurz darauf die Fahrbahn der A3. Eine 30-Jährige, die zu dieser Zeit die Autobahn mit ihrem Daimler befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Tier frontal. Der Hund erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, die Frau blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Unbekannter beschädigte Geschwindigkeitsmessgerät in Bürgstadt

Am Donnerstag beschädigte gegen 15:30 Uhr ein Unbekannter in der Jahnstraße in Bürgstadt, in der Auffahrt zur Staatsstraße 2309, während einer laufenden Geschwindigkeitsmessung ein Messgerät der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411, bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.