Blauer Ford Fieste in Gemünden angefahren

Der Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Karsbach, OT Weyersfeld. Am Montagabend gegen 22:55 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer auf der B 27 von Hammelburg in Richtung Weyersfeld. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.