Blankenbach: Unerlaubt lackiertes und behandeltes Holz verbrannt

In privaten Feuerstätten darf aber nur naturbelassenes unbehandeltes Holz verfeuert werden - zudem ist die Feuerstätte dauerhaft zu beaufsichtigen. Den 34-jährigen Verantwortlichen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstößen gegen die Verordnung zum Verhüten von Bränden, die Bundesimmissionsschutzverordnung sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Alzenau-Michelbach. Bei einer Verkehrskontrolle in der Schulstraße in Michelbach stellten Beamte der Polizei Alzenau am Samstagabend gegen 23.20 Uhr fest, dass ein 19-Jähriger Radfahrer stark schwitzte und sich äußerst nervös verhielt. Bei der weiteren Kontrolle konnte im Rucksack des Radfahrers eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Alzenau-Hörstein. Aufgrund einer Beschwerde über ruhestörenden Lärm begaben sich Beamte der Polizei Alzenau in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.10 Uhr in die Straße Im Goldenen Ring in Hörstein. Dort konnte man bereits auf der Straße vor dem Anwesen von dem die Ruhestörung ausging deutlichen Maihuanageruch ausmachen. Im Hof des Anwesens konnte ein 43-Jähriger als Teil einer Personengruppe festgestellt werden, der gerade einen Joint konsumierte. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnte zudem noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

mkl/Polizei Alzenau