Blankenbach: Rollerfahrer ohne Versicherungsschutz 

Der Fahrer wurde auf Grund des fehlenden Versicherungsschutzes angezeigt.

Verkehrsunfall auf dem Grünabfallplatz in Alzenau

Alzenau. Am Samstag, gegen 12 Uhr befand sich ein 25-jähriger Fahrer eines BMW/X5 auf dem Grünabfallplatz in Alzenau. Ohne einen direkten Kontakt festgestellt zu haben, fiel ihm nach dem Verlassen des Platzes auf, dass am Pkw vorne links ein frischer Unfallschaden war. An Hand der Spurenlage ist der Fahrer vermutlich selbst an einer Mauer oder ähnlichem hängen geblieben. Sollte jemand einen Unfall beobachtet haben, so wird er gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

mkl/Polizei Alzenau