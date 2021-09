Bischbrunn: Unfall bei Starkregen

Der Audi-Fahrer konnte wegen seiner nicht angepassten Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte nach rechts auszuweichen. Hierbei geriet er ins Schleudern und touchierte den Pkw Seat mit seiner linken Frontstoßstange an dessen Heck. Der Seat schleuderte daraufhin bis auf den Standstreifen, wo er in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Der Audi fuhr nach dem Zusammenstoß vom rechten Fahrstreifen in Richtung der Mittelleitwand, kollidierte dort mit dem Bordstein und erlitt einen Reifenplatzer. Er kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Die Pkw-Fahrer selbst blieben unverletzt, die Mitfahrer im Seat wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke wird sich im oberen vierstelligen Bereich bewegen. Die Autobahn musste für einige Minuten voll gesperrt werden.

Wohnmobil mit schlafenden Insassen aufgebrochen

Weibersbrunn. Ein Ehepaar aus dem Allgäu übernachtete von Mittwoch auf Donnerstag in seinem Wohnmobil Peugeot Boxer auf der Rastanlage Spessart Nord in Richtung Frankfurt. Am Morgen stellten sie fest, dass die Fahrertüre offen stand. Diese war von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen worden. Aus dem Innenraum des Wohnmobils wurden zwei Taschen entwendet, die direkt hinter dem Fahrersitz standen, weshalb der Täter das Fahrzeug nicht betreten musste. Weitere Gegenstände fehlten nicht. Die beiden Taschen wurden später im Bereich der Bedienstetenparkplätze der Rastanlage, hinter dem Rasthaus, aufgefunden. Es war lediglich das Bargeld in Höhe von ca. 160 Euro entnommen worden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, welche vermutlich am Donnerstag zwischen 05:30 Uhr und 07:30 Uhr an dem weißen Wohnmobil Peugeot Boxer aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Goldbach. Während einer Schleierfahndungskontrolle am Donnerstag um 08:27 Uhr konnte der Fahrer eines Mercedes, der mit zwei weiteren Personen in Richtung Ruhrgebiet unterwegs war, keinen Führerschein vorweisen. Auf Nachfrage durch die Beamten räumte er direkt ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 25-Jährige erklärte, dass der Fahrzeughalter müde geworden wäre, weshalb er weiter gefahren sei. Die weitere Kontrolle verlief ohne Beanstandungen. Der junge Mann muss mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Einer seiner Mitfahrer konnte das Fahrzeug weiter in Richtung Heimat lenken.

Porsche deutlich zu schnell unterwegs

Hösbach. Im Bereich der Lärmschutzeinhausung Hösbach, in welcher die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt ist, geriet ein Porsche Cayenne ins Visier einer Streife der Verkehrspolizei.

Das Fahrzeug mit britischer Zulassung war am Freitag um 00:22 Uhr mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit und links gesetztem Blinker unterwegs. Eine Nachfahrmessung ergab nach Abzug einer Toleranz von 30 km/h immer noch eine gefahrene Geschwindigkeit von 130 km/h.

Von dem 44-jährigen Porsche-Fahrer wurde für die begangene Ordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung in Höhe von 108,50 Euro einbehalten.

vd/VPI Aschaffenburg