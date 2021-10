Bischbrunn: Mercedes prallt gegen Beton-Abtrennung

Die Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dort befindliche betonierte Abtrennung. Der Wagen kam mit erheblichen Schäden an der Fahrerseite auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Durch den Anprall erlitt die Fahrerin mit dem Kontakt der B-Säule eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der Leichtverletzten an der Unfallstelle. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.



Falsche Polizeibeamte auf der BAB

Aschaffenburg. Aus dem fließenden Verkehr der Autobahn bei Aschaffenburg wurde ein Fahrer eines Gespanns einer Kontrolle unterzogen. Der Beifahrer eines Mercedes zeigte einen Polizeistern an die Seitenscheibe und machte so auf sich aufmerksam. In der Annahme, es handele sich um eine Kontrolle, folgte der Fahrer des Transporters dem vermeintlichen zivilen Polizeifahrzeug und hielt letztlich hinter diesem auf dem Seitenstreifen, kurz vor der Anschlussstelle Aschaffenburg Ost, an.

Im Rahmen der fingierten Kontrolle wurde der Sprinterfahrer hinsichtlich Waffen und Drogen befragt. Dies verneinend, wurde die Durchsuchung auf die im Fahrzeug befindlichen Personen und das Fahrzeug selbst ausgedehnt. Nachdem die falschen Beamten in einer Handtasche Bargeld auffanden, wurden die Insassen mit der Tatsache konfrontiert, es handele sich um Falschgeld. Geistesgegenwärtig ging eine Mitfahrerin dazwischen, griff sich das Bargeld und drohte die Polizei zu rufen. Fluchtartig suchten die falschen Beamten das Weite. Der Mercedes fuhr an der Anschlussstelle Aschaffenburg ab und entfernte sich in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach übernommen.

Zeugen, die am Samstag gegen 14.30 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam wurden oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Zwei weitere Unfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich außerdem auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain zwei einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glucklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach