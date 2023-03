Bischbrunn: Freilaufender Hund beißt Herrchen eines Kontrahenten

Am Sonntag, 13.03.23, konnte sich im Ortsbereich Oberndorf gegen 19:30 Uhr ein Hund beim Spaziergang aus seiner Halsung befreien, ein Passant hat diesen aufgegriffen und dann mit in Richtung seiner Wohnanschrift genommen. Auf dem Weg dort hin begegnete das Gespann allerdings einem weiteren Gassi-Duo, was bei dem Fundhund nach kurzem Beschnuppern in Aggressionen gegenüber seinem Artgenossen mündete. Reflexartig versuchte der Besitzer des angegriffenen Hundes zu intervenieren und wurde dabei vom Aggressor in die Hand gebissen. Die beiden Hunde konnten im weiteren Verlauf eingesperrt und schließlich vom, inzwischen eingetroffenen, zweiten Hundehalter getrennt werden. Nach Erstversorgung durch die Freiwillige Feuerwehr wurde der 37-jährige Oberndorfer vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, auch der attackierte Hund wurde tierärztlicher Behandlung zugeführt. Den Halter des Hundes erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung; die im Raum stehenden Behandlungskosten verdeutlichen die Bedeutung einer Haftpflichtversicherung für Hundehalter.

Feuerwehreinsatz in Jugendherberge Lohr

Lohr. Offenbar Kochdämpfe haben in der Nacht zum Montag einen Feuerwehreinsatz in der Lohrer Jugendherberge ausgelöst. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr gab die Brandmeldeanlage um 3.26 Uhr Alarm. Vor Ort im Brunnenwiesenweg erkundeten die Rettungskräfte zunächst den Küchenbereich. Da sie aber weder Feuer noch Rauch feststellten, setzten sie die Brandmeldeanlage zurück. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst und die Polizei mussten somit nicht in Aktion treten.

Holzdiebstahl

Wiesenfeld. In der Woche vom 05.03.23 auf 12.03.23 wurden von einem lose aufgesetzten Holzstapel an der Staatsstraße zwischen Wiesenfeld und Steinbach insgesamt 2 Ster Buchenholz durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Schaden wurde durch den Geschädigten auf 160 Euro beziffert.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart