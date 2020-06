Bischbrunn: Auto überschlägt sich

Unverletzt blieb ein Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag. Ein 24-Jähriger aus dem Kreis Aschaffenburg war mit seinem VW Golf auf der Staatsstraße 2312 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Zwischen Bischbrunn und Rohrbrunn, etwa 100 m nach dem Torhaus Aurora, wich er einem Reh aus, das die Straße querte. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen. Der alleinige Insasse konnte sich unverletzt aus dem total beschädigten Fahrzeug, Schaden ca. 5000 Euro, befreien. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Die Fahrbahn wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bischbrunn für die Dauer der Bergung einseitig gesperrt und ausgelaufenes Motoröl gebunden. Ein dem Verunfallten nachfolgender Pkw bremste so stark ab, dass er in den Straßengraben rutschte und durch den Abschleppdienst wieder herausgezogen werden musste.

stru/Polizei Marktheidenfeld