Birkenfeld: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Der 25-jährige Fahrer eines Opel Corsa fuhr von Billingshausen kommend in Richtung Zellingen. Hierbei wollte er einen in gleiche Richtung fahrenden Lkw überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden, in Richtung Billingshausen fahrenden Mercedes C-Klasse. Dessen 53-jähriger Fahrer konnte noch nach rechts ausweichen und kam in einem Feld zum Stehen. Der Corsa-Fahrer geriet nach dem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in einem Acker. Zwischen allen drei Fahrzeugen kam es zu keinem Kontakt. Während der Unfallverursacher eine Schulterprellung und der 76-jährige Kraft einen Schock erlitten, blieb der Mercedesfahrer unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Billingshausen war mit 16 Mann vor Ort und kümmerte sich um die Verkehrslenkung sowie die Bergung der Fahrzeuge. Der Lkw blieb fahrbereit. Am Mercedes entstand kein Schaden.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld. Unter Drogeneinfluss war am Mittwochabend ein 18-jähriger Autofahrer in der Ludwigstraße unterwegs. Nachdem er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße einbog, wurde er gegen 19:15 Uhr, einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Dabei zeigten sich drogentypische Auffälligkeiten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.

Des Weiteren wurden bei dem 19-jährigen Beifahrer zwei Teleskopschlagstöcke sowie drei Blanko-Impfausweise mit eingetragenen COVID-19-Impfungen aufgefunden. Anzeigen folgen.