Birkenfeld: Unbekannter verursacht Unfall beim überholen und fährt davon

Kurz vor 15.00 Uhr überholte vermutlich ein VW Touran, der die Staatsstraße 2299 in Richtung Karbach befuhr, einen LKW. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Seat. Dessen Fahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass die jeweils linksseitigen Außenspiegel gegeneinander schlugen. Beim Seat entstand dabei ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Überholer fuhr ohne an zu halten in Richtung Karbach weiter. Durch einen Unfallzeugen, der sich nach dem Unfall bei der Polizei meldete, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass am unfallverursachenden Pkw ein Kennzeichen mit einer Aschaffenburger Zulassung angebracht war. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.