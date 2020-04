Binsfeld: Motorradfahrer übersehen

Am Mittwoch bog der 59-jährige Fahrer eines Lasters mit Anhänger gegen 17:20 Uhr zwischen Binsfeld und Heugrumbach nach links ab und übersah einen ihm entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen und stieß gegen den Anhänger des Lasters. Der Motorradfahrer kam nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn zum Liegen, wurde aber nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5500.- Euro.

Betrunkener Autofahrer

Bei der Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers bei Himmelstadt wehte den Beamten am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, aus dem Auto eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein Alkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 2,58 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, sein Führerschein beschlagnahmt. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Quelle: Polizei Karlstadt/stru