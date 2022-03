Bierlaster verliert die Hälfte seiner Ladung in Kleinheubach

Die Ortsdurchfahrt in Kleinheubach war am Donnerstagmittag über eine Stunde gesperrt. Gegen 13.30 Uhr war ein Getränkelaster auf der Hauptstraße ortsauswärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve in Höhe des Schlosses Löwenstein rund die Hälfte seiner Ladung verlor.

Aus bislang unbekannten Gründen öffnete sich die Bordwand und mehrere dutzend Getränkekisten verteilten sich auf der Straße. Der gemeindliche Bauhof rückte mit vielen Helfern und einem Radlader an, um Getränkekisten und Scherben aufzuräumen. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um. Bezüglich des Schadens gibt es noch keine weiteren Informationen.

Ralf Hettler