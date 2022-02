Bienenvolk in Waldzell gestohlen

Der Schaden beläuft sich hierbei auf ca. 200 Euro. Sollten Zeugen den Tathergang gesehen haben, werden diese gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitzuteilen.

Erlach: Zaun angefahren

Neustadt. Am 05.02. 22. gegen 10 Uhr wurde bekannt, dass in Neustadt-Erlach, in der dortigen Ringstraße ein Metallpfosten eines Zaunes durch einen Verkehrsteilnehmer angefahren wurde. Dieser habe im Anschluss sich entfernt. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Inhaber befand sich zuvor im Urlaub, so dass der Zeitraum in welchem der Unfall passiert sein dürfte sich über die letzten beiden Wochen erstreckt. Sollten Zeugen den Unfallhergang gesehen haben, werden diese gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitzuteilen.

Unfall in Folge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung

Lohr. Am 5.02.22. gegen 11.45 Uhr kam es in Lohr a. Main, Preßnitzer Straße, zu zwei unmittelbar aufeinander folgenden Unfällen. Unfallursächlich war hier eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Fahrzeugführerin. Weitere Ermittlungen werden durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lohr geführt. Der Gesamtschaden beider Unfälle beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Fundfahrrad

Lohr. In Lohr am Main im Kaibach liegend wurde durch einen Spaziergänger ein Mountainbike aufgefunden und durch die Polizeistreife zur Dienststelle transportiert und dort abgestellt. Der geschädigte Eigentümer könnte dies hier gegen Eigentumsnachweis entgegennehmen.