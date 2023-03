Biberdamm bei Gössenheim mutwillig zerstört

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat der Polizei am Samstag, den 11.03.2023 gemeldet, dass in der Flur in Gössenheim Richtung Eußenheim ein Biberdamm komplett zerstört worden war. Vor Ort fanden dann die Beamten das Damm-Baumaterial des Bibers auf einer nahegelegenen Wiese. Offensichtlich wurde das Material auch von dort aus einem Flutgraben herausgebaggert und deponiert. Hierzu laufen mittlerweile die Ermittlungen der Polizeistation Gemünden in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt. Weiterhin wurden auch die örtlichen Biberbeauftragten mit herangezogen.

Der zerstörte Biberdamm befindet sich direkt am Radweg zwischen Gössenheim und Eußenheim in unmittelbarer Nähe der Wern.

Beim Biber handelt es sich um eine nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Art. Neben dem Nachstellen ist auch das Zerstören von Biberdämmen und Biberbehausungen entsprechend unter Strafe gestellt. Es handelt sich hierbei um Ordnungswidrigkeiten, die durch das Landratsamt Main-Spessart mit einem empfindlichen Bußgeld belegt werden.

Die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, bittet diesbezüglich um Hinweise, wer Feststellungen zum Ausbaggern bzw. Entfernen dieses Biberdammes geben kann und auch entsprechende Feststellungen diesbezüglich gemacht hat.

