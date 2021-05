Beziehungstreit endet mit gegenseitigen Anzeigen

Als eine 22-jährige Frammersbacherin ihren ebenso alten Ex-Partner in Lohr besuchen möchte, stellt sie in der Nacht zum Donnerstag fest, dass bereits weiblicher Besuch zugegen ist. Zwischen beiden Parteien kommt es zu einem handgreiflichen Streit, welcher jedoch durch ebenfalls im Anwesen lebende Angehörige getrennt werden kann. Beim Eintreffen der Polizei beschuldigen sich die beiden Streithähne gegenseitig und erstatten Anzeige wegen Körperverletzung. Verletzungen konnten durch die eingesetzten Beamten nicht mehr festgestellt werden.

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart. Gegen ca. 20:40 fiel einer Polizeistreife in Lohr, in der Oberen Schloßgasse, ein E-Scooter auf, da er ohne Versicherungskennzeichen unterwegs ist. Wie sich bei der Kontrolle des 20 jährigen bestätigte, lag für das Gefährt keine Haftpflichtversicherung vor. Gegen den jungen Mann wurde daher Anzeige erstattet.

Bei Regen zu schnell unterwegs - Renault prallt in geländer

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart. Ein 18-jähriger Lohrer war auf regennasser Straße in Lohr zu schnell unterwegs mit seinem Renault. Er verlor deshalb in einer Rechtskurve am Ortsausgang Lohr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Brückengeländer. Der Fahrer sowie die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Der Pkw ist jedoch schrottreif und musste abgeschleppt werden.

15-jähriger mit Zigaretten erwischt

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart. Ein 15 Jähriger machte lautstark auf dem Nägelsee-Schulgelände auf sich aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er im Besitz von zwei Packungen Drehtabak ist. Der Tabak wurde sichergestellt und wird an die Eltern übergeben.

Eine Größere Ölspur zwischen Wiesenfeld und Lohr

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart Eine Größere Ölspur zwischen Wiesenfeld und Lohr wurde in den Morgenstunden des 27 Mai von Wiesenfeld in Richtung Lohr am Main festgestellt. Diese führte die Polizei schnell zum Verursacher, der seinen silbernen BMW auf dem Parkplatz einer größeren Firma in Lohr abgestellte hatte. Offenbar hatte er den Defekt noch nicht bemerkt. Aufgrund des großen Ausmaßes musste die Straßenmeisterei Lohr eine externe Firma zur Reinigung der Fahrbahn beauftragen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr