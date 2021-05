Beziehungsstreit in Obertshausen eskaliert: Polizei findet Schreckschusswaffe

Sofort fuhren über ein halbes Dutzend Polizeistreifen aus Stadt und Kreis Offenbach nach dort und konnten kurze Zeit später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die Streithähne auch in der näheren Umgebung ermitteln und festnehmen. Es wurde auch eine Schreckschusswaffe und abgefeuerte Patronenhülsen am Tatort aufgefunden, verletzt wurde offensichtlich niemand. Ein eskalierter Beziehungsstreit war vermutlich die Ursache für die Auseinandersetzung, in deren Folge nun auf einen 25-jährigen Mann aus Obertshausen ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz zukommt. Die Ermittlungen dauern an.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen