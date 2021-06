Beziehungsstreit in Marktheidenfeld eskaliert

Gegen ihn wurden durch die Streifenbeamten außerdem Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz verhängt, ihm ist es nun vorerst für zwei Wochen untersagt in seine Wohnung zurückzukehren, sich seiner Freundin zu nähern oder Kontakt mit ihr aufzunehmen. Um weitere Straftaten und Ordnungsstörungen zu unterbinden wurde der Mann in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Haftraum der Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Da bei ihm im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden wurde und er außerdem die eingesetzten Beamten beleidigte und bespuckte, werden der Staatsanwaltschaft Würzburg als Resultat seines Verhaltens dieses Abends insgesamt drei Strafanzeigen vorgelegt.

Falsche Polizeibeamte aktiv

Bereich Marktheidenfeld, Lkr. Main.Spessart. Am Vormittag des Mittwochs, 02.06.2021, kam es zu mehreren Anrufen durch Trickbetrüger. Diese gaben sich als vermeintliche Kriminalpolizeibeamte aus und forderten zur „Unterstützung" bei der Überführung von Einbrechern, beziehungsweise Betrügern, die Herausgabe größerer Geldbeträge. Die angezeigte Rufnummer wird dabei mittels technischer Tricks gefälscht, was, neben dem geschickten Auftreten der Betrüger, schon so einige Geschädigte auf diese Art des Betruges hat hereinfallen lassen. Gestern gingen sie jedoch offenbar leer aus – damit das so bleibt, informieren Sie ältere Angehörige und Bekannte über dieses Phänomen (Informationsmaterial finden erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle oder im Internetangebot der Polizei unter dem Schlagwort „Leg' auf!"). Legen Sie gesundes Misstrauen an den Tag und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Weder die Polizei, noch Angehörige fordern spontan via Telefon größere Geldbeträge, die Übergabe von Geld oder Wertgegenständen an Ihnen fremde Personen sollte sich ohnehin verbieten.

Auto beschädigt

Tiefenthal, Lkr. Main.Spessart. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte eine 24-jährige Frau ihren VW Polo in der Waaggasse abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug musste sie feststellen, dass die Windschutzscheibe eingeschlagen und die Scheibenwischer abgebrochen waren. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Erlenbach bei Marktheidenfeld, Lkr. Main.Spessart. Am Morgen des 02.06.2021 befuhr ein 21-jähriger mit seinem Firmenwagen die B8 zwischen den beiden Erlenbacher Kreisverkehren. Gegen 8:45 Uhr kam ein entgegenkommender Lkw so weit auf die Fahrspur des jungen Mannes, dass der Auflieger des Lkw den Spiegel des Mercedes beschädigte. Da sich der Lkw-Fahrer ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle entfernte wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Eine nähere Beschreibung des Lkw konnte der geschädigte Fahrzeuglenker nicht abgeben; Hinweise nimmt die Polizei in Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld