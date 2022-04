Bewohnerin erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung in Aschaffenburg

Am späten Mittwochabend überrascht eine Bewohnerin einen Einbrecher in Aschaffenburg. Dieser ergriff daraufhin die Flucht und ließ eine mitgebrachte Tasche liegen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 22:45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Staabstraße. Er durchsuchte das Obergeschoss nach Beute und packte Diebesgut in einen vorgefundenen Koffer. Als der Einbrecher das Haus mit den Wertgegenständen verlassen wollte, traf er überrascht auf die Bewohnerin des Anwesens, die zum Tatzeitpunkt zu Hause war. Erschrocken trat der Unbekannte, der ca. 175cm groß gewesen sein soll und eine schwarze Jacke und eine schwarze Base-Cap getragen hat, daraufhin seine Flucht an. Polizeibeamte konnten das Diebesgut auf dem Grundstück auffinden. Zudem entdeckte die Streifenbesatzung eine vom Einbrecher mitgebrachte blaue Stoff-Tasche mit weißem Aufdruck, die eventuell bei einer anderen Tat des Unbekannten entwendet wurde.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die aufgefundene Stofftasche geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lesa