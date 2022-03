Bewegungsmelder an Lohrer Gebäude abgeschlagen

Am Sonntag den 27.02.2022, gegen 10.00 Uhr, wurde an einem großen Gebäude in der Erthalstraße von einem bisher unbekanntem Täter ein Bewegungsmelder abgeschlagen, sowie eine Mülltonne beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort könnte es sich bei den/dem Täter um eine Person aus einer umherziehenden lautstarken Gruppe handeln. Es liegen auch Hinweise über eine männliche Person, bekleidet mit einer dunkel-blauen oder schwarzen Blouson-Jacke vor, welche zur Tatzeit in der Straße auf und ab lief und dabei mit einem Handy telefonierte. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09352/87410.