Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt - Fünfter Tatverdächtiger in Haft

Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall, der sich Ende Februar in einem Supermarkt in der Würzburger Innenstadt zugetragen hatte, schreiten die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter voran. Inzwischen hat sich ein weiterer Jugendlicher als dringend Tatverdächtiger herauskristallisiert. Er befindet sich seit Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte sich der Raubüberfall am Abend des 21. Februar 2022 in der Domstraße ereignet. Die Täter hatten unter Vorhalt eines Messers rund 45.000 Euro erbeutet. Die Polizei nahm einen 17-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig fest. Drei weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wurden bereits am Mittwoch bzw. Donnerstag der vergangenen Woche inhaftiert.

Haftbefehl gegen einen fünften Tatverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkte nun gegen einen fünften Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl, der am vergangenen Freitag vollzogen wurde. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg, der nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen ebenfalls an dem Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll. Der Jugendliche wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gibt es nicht. Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen wird nach wie vor geprüft, ob die mittlerweile fünf inhaftierten Tatverdächtigen noch für weitere Straftaten in der Vergangenheit verantwortlich sind.

Zu dem Artikel über den Raubüberfall auf Würzburger Supermarkt.