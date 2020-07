Bettler täuschen in Hösbach Passanten

Sie täuschten vor, für einen Verband für Taubstumme und Behinderte Spenden zu sammeln. Dazu gingen sie mit einem Handzettel unnachgiebig auf die Kundschaft des Supermarktes zu. Eine Streifenbesatzung der PI Aschaffenburg konnte die Bettler antreffen. Ihr gegenüber gaben sich mehre Geschädigte zu erkennen. Eine Geschädigte glaubte tatsächlich, es handele sich um eine vom Supermarkt unterstützte Spendenaktion.

Gegen die insgesamt 3 Bettler wird nun wegen des Verdachts des Betruges ermittelt.

Verkehrsunfall in der Südbahnhofstraße

Der 36-jährige Fahrer eines Citroen übersah am Dienstagnachmittag beim Wenden in der Südbahnhofstraße einen entgegenkommenden Mercedes. Beide Fahrzeuge kollidierten mit der Front. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3600 Euro.

Zwei Fahrradfahrer verletzt

In der Lohmühlstraße kollidierten am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, zwei Fahrradfahrer. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung zu dem Radweg, welcher entlang des Lohmgrabens in Richtung Strietwaldstraße führt. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Aufmerksame Zeugin hilft eine Unfallflucht zu klären

Dank des genauen Hinsehens einer Zeugin konnte eine Unfallflucht in Aschaffenburg geklärt werden. Die Zeugin hörte am Dienstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, einen lauten Knall aus Richtung der Kreuzung Schweinheimer Straße / Spessartstraße. Anschließend fiel ihr ein Pkw Renault auf, welcher kurz nach der Kreuzung mitten auf der Fahrbahn stand. Er war zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidiert und hat dieses beschädigt. Der Fahrzeugführer habe dann ein Fahrzeugteil, welches auf dem Boden lag, aufgehoben und sei davon gefahren. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 81-jährigen Unfallverursacher somit schnell ausfindig machen. Er wird angezeigt.

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht in Haibach

Bereits am Montag, zwischen 17.45 und 18.00 Uhr, wurde ein Pkw Audi in Haibach in der Hauptstraße durch einen Unbekannten angefahren. An dem geparkten Audi wurden die Stoßstange und der Kotflügel vorne links beschädigt. Es konnte blauer Fremdlack an der Anstoßstelle erkannt werden. Demnach wurde der Unfall vermutlich durch ein blaues Fahrzeug verursacht, welches danach flüchtete. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg zu melden (Tel. 06021/857-0).

Auf Tauben geschossen in Stockstadt



Über Notruf wurde am Dienstag, gegen 15.50 Uhr mitgeteilt, dass ein junger Mann in Stockstadt mit einem Luftgewehr mit Zielfernrohr auf Tauben schieße. Mehrere Streifenbesatzungen der PI Aschaffenburg fuhren daraufhin an die Einsatzörtlichkeit. Als vermeintlicher Schütze konnte ein 20-Jähriger angetroffen werden. Bei der später in seiner Wohnung aufgefundenen Waffe handelt es sich um ein Softair-Gewehr, welches einem scharfen Gewehr zum Verwechseln ähnlich sieht. Da das Gewehr dem Waffengesetz unterliegt, wurde es sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Tauben verletzt. Der junge Mann wurde angezeigt.

Schmierereien an Pkw in Bessenbach

Im Zeitraum von Samstag 04. - Dienstag 14.07.20 wurde ein auf einem Parkplatz in Bessenbach OT Klingermühle abgestellter Pkw eines gemeinnützigen Hilfsdienstes mit Schriftzügen beschmiert. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg zu melden (Tel. 06021/857-0).

