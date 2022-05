Betrunkener Autofahrer fährt gegen Hauswand in Babenhausen

Ein 42-jähriger fuhr von der B26 aus in den Ort Harpertshausen hinein. In der ersten Kurve innerorts verlor er die Kontrolle über seinen PKW und fuhr über

einen Gartenzaun und eine Hecke. Die Fahrt endete an einer Hauswand in der Kurve. Der 42-jährige war deutlich alkoholisiert und wurde bei dem Unfall leicht

verletzt.

Ein Rettungswagen und die Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt. Der Fahrer kam zur Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

mkl/Polizei Südhessen