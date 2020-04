Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auch hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mit unschönen Worten. Bei dem Krakeeler wurde nach einem durchgeführten Alkoholtest ein Promillewert von 2,32 festgestellt. Die Folge war, dass der 22-Jährige die nicht vorhandenen Vorzüge einer Gewahrsamszelle zur Ausnüchterung „genießen“ durfte.

Hochdruckreiniger in Miltenberg gestohlen

Miltenberg. In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr bis Dienstag, 07.55 Uhr, durchzwickten Unbekannte einen Zaun einer Firma in der Straße „Im Bruch“. Die unbekannten Täter gelangten so auf das Firmengelände und hatten es auf einen hochwertigen Hochdruckreiniger der Marke Kärcher im Wert von 3.200 Euro abgesehen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Unfall zwischen Lastwagen und Motorradfahrer verläuft glimpflich

Bürgstadt. Am Mittwoch, gegen 05:20 Uhr, befuhr ein Suzuki-Krad-Fahrer die Staatsstraße 2310 von Miltenberg in Richtung Freudenberg. Ein Lkw-Fahrer, welcher von der Freudenberger Straße auf die Staatsstraße einbiegen wollte, übersah den Motorradfahrer. Der 30-jährige Biker konnte jedoch durch geistesgegenwärtiges Abbremsen eine stärkere Kollision verhindern. Er kam zum Sturz und wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg