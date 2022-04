Betrunkener zeigt sich am Hauptbahnhof Aschaffenburg aggressiv

Die eingesetzten Streifenbeamten trafen dort einen 50-jährigen Mann an, welcher offensichtlich stark alkoholisiert war und sich kaum auf den eigenen Beinen halten konnte. Aufgrund seines Zustandes sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Gegenüber den Polizisten zeigte er sich dabei sehr aggressiv und musste gefesselt werden. Bei der Durchsuchung der Person wurde außerdem noch eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Die nächsten Stunden verbrachte der Aggressor anschließend in den Hafträumen der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Des Weiteren wurde eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmittel aufgenommen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochfrüh auf der Kreuzung Dr.-Willi-Reiland-Ring / Schweinheimer Straße. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen in die Schweinheimer Straße eine von rechts kommende Peugeot-Fahrerin. In der Mitte der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb, wodurch die Vorfahrt durch die Verkehrsbeschilderung geregelt war. Trotz des hohen Sachschadens von mindestens 7.000 Euro, wurde niemand der Beteiligten verletzt.

Sattelzug fährt anderem Sattelzug auf

Leider. Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Darmstädter Straße. An der Kreuzung zum Auweg schaltete die Ampel auf rotes Licht um, weshalb der vordere der beiden Laster abbremsen musste. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr seinem Vordermann ins Heck. Der Fahrer des vorderen Lkw wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt, er klagte nach dem Verkehrsunfall über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Der verursachte Sachschaden wird mit etwa 4.500 Euro beziffert.

Beinahe-Unfall bei Großostheim

Großostheim. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines Opel Meriva ließ sich am Mittwochmittag gegen 13:20 Uhr zu einem riskanten Überholmanöver hinreißen. Nach Angaben eines 63-jährigen Zeugen überholte der rasante Opel-Fahrer selbigen auf der Ortsentlastungsstraße zwischen der Schaafheimer Straße und der Babenhäuser Straße. Hierbei übersah er offensichtlich den Gegenverkehr, oder schätzte zumindest die Geschwindigkeit falsch ein. Ein entgegenkommender Opel Corsa musste laut Zeugenaussage nach rechts auf die Wiese ausweichen, um eine Kollision mit dem Meriva zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Identität des Opel-Corsa-Fahrers ist bislang ebenfalls unbekannt.

Der Fahrzeugführer des Opel-Corsa wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 für eine Zeugenvernehmung in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Aschaffenburg