Betrunkener verurscht Unfall auf der A45 bei Alzenau

Gegen 10:34 Uhr wollte der Fahrer eines Renault Master an der Anschlussstelle Karlstein, die baustellenbedingt nur über eine verkürzte Auffahrt ohne Beschleunigungsstreifen verfügt, auf die Durchgangsfahrbahn auffahren. Auf dieser war bereits ein Sattelzuggespann unterwegs. Der Renault-Fahrer missachtete das STOP-Schild und stieß mit seiner Fahrerseite gegen die Beifahrerseite des Sattelzuges. Beide Fahrzeuge wurden auf voller Länge beschädigt, verletzt wurde niemand. Der Renault kollidierte im Anschluss mit der Außenleitplanke, wodurch seine Beifahrerseite ebenfalls komplett beschädigt wurde.

Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 2,8 Promille ergab. Bei ihm wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15.000 Euro.

Nach Unfall einfach weitergefahren

Kleinostheim. Ein Zeuge teilte am Dienstag gegen 11:20 Uhr mit, dass ein Lastzug auf Höhe der Anschlussstelle Aschaffenburg-West in die rechte Außenleitplanke gefahren und dann weitergefahren sei. Das Gespann konnte durch eine Streifenbesatzung gesichtet werden und sollte an der Anschlussstelle Weibersbrunn angehalten werden. Der Lkw-Fahrer versuchte durch einige Fahrmanöver sich der Anhaltung zu entziehen, konnte jedoch gestoppt werden, als er versuchte in die Gegenrichtung wieder auf die Autobahn aufzufahren.

Wie sich herausstellte, hatte der Lkw bereits an der Anschlussstelle Stockstadt an der Fahrbahnteilung zur Nebenfahrbahn den dortigen Aufpralldämpfer beschädigt, da er zu weit nach rechts gekommen war. Im weiteren Verlauf fuhr er über eine Strecke von ca. 800 Metern über den Standstreifen, mit den rechten Rädern im Gras des Fahrbahnrandes, und touchierte dabei nachweislich mehrfach die Außenleitplanke.

Der Kraftfahrer gab hierzu an, die Unfälle nicht bemerkt zu haben. Auch die Anhalteversuche der Polizei habe er falsch interpretiert. Insgesamt wirkten die Aussagen des Unfallverursachers unbeholfen, jedoch konnten medizinische Ursachen durch das hinzugerufene BRK ausgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete bei dem Kraftfahrer eine Blutentnahme an. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt zunächst unterbunden.

vd/VPI Aschaffenburg