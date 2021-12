Betrunkener verursacht Unfall in Elsenfeld

Während er versucht hatte, drei Fahrzeuge zu überholen, geriet er nach links auf die Böschung und riss beim Gegenlenken nach rechts mit seinem Fahrzeug an einem der überholten Pkw den Spiegel ab. Nachdem die Fahrzeuge angehalten hatten, fiel den Beteiligten sofort die starke Alkoholisierung des Unfallverursachers auf und sie verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest hatte dann einen Wert von knapp zwei Promille ergeben. Daraufhin wurde der Führerschein des Betroffenen sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Obernburg. Am Freitag hatte sich die Besitzerin eines Seat bei der Polizei gemeldet. Ihr Fahrzeug war angefahren worden, es hatte sich jedoch kein Unfallverursacher bei ihr gemeldet. Der Unfall ereignete sich am 16. Dezember. Ihr Seat war dabei zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr an der Römerstraße vor der Sparkasse abgestellt. Dabei war wohl ein anderer Autofahrer an ihr Fahrzeug gestoßen und hatte sich aus dem Staub gemacht.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel.: 06022/6290 entgegen.

Polizei Obernburg/mm