Betrunkener Unfallverursacher wehrt sich gegen Bluttest

Der Unfallverursacher war am Samstagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Passat, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, in Richtung der Einmündung Ziegelhütte / Dr.-Bundschuh-Straße in Königheim (Main-Tauber-Kreis) unterwegs. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug in das dortige Bachbett. Hierdurch entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Als die Polizeibeamten zur Unfallstelle kamen, stand der VW-Fahrer neben seinem Fahrzeug und urinierte in den Bach.

Da der Mann stark schwankte und nach Alkohol roch, ein Alkoholtest aber nicht mehr möglich war, musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wehrte sich der 43-Jährige mit Schlägen so sehr gegen die Maßnahme, dass er von vier Beamten festgehalten werden musste. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Mann bezahlte anschließend ein Bußgeld und wurde aufgrund seine Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird noch geklärt.

Wichtiger Zeuge gesucht

Tauberbischofsheim. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht wegen eines Unfalls am Freitagmorgen nach Zeugen. Der Fahrer eines Lasters beschädigte zwischen 7 Uhr und 11 Uhr beim Rangieren einen Randstein im Bödeleinsweg. Anschließend flüchtete er. Zwei zeugen beobachteten das Vorgehen. Einer habe wohl auch Fotos und Videos aufgezeichnet. Diese Person und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Nummer 09341 810 zu melden.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wertheim. Ein Unbekannter hinterließ am Freitagnachmittag in Wertheim einen Schaden von mehreren hundert Euro und flüchtete. Der Schadensverursacher touchierte einen parkenden Citroen in der Bismarckstraße zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr. Das Fahrzeug wurde an der linken Front beschädigt. Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890.

Drei Tage wach

A 81 / Boxberg. Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim zog am Donnerstagnachmittag den Fahrer eines Sprinters aus dem Verkehr, nachdem dieser seine Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Der Mann fuhr auf der A 81 in Richtung Würzburg und wurde durch eine Streife am Parkplatz Holzspitze kurz vor der Anschlussstelle Boxberg kontrolliert. Der 40-jährige Fahrer, der Lebensmittel transportierte, machte im Kontrollgespräch einen stark übermüdeten Eindruck. Dieser täuschte nicht, denn der Mann war seit dreieinhalb Tagen fast durchgängig mit seinem Fahrzeug unterwegs. Aufgrund der Nichteinhaltung der Ruhezeiten wurde ihm eine elfstündige Zwangspause verordnet und ein Bußgeld erhoben.