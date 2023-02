Betrunkener tritt gegen Auto und schlägt Fahrer

Gegen 15.30 Uhr stand der junge Mann dem Sachstand nach mitten auf der Siemensstraße und geriet auf Grund dessen in Konflikt mit einem herannahenden Pkw-Fahrer, der nicht weiterfahren konnte. Der Alkoholisierte trat demnach letztlich gegen das Auto und verursachte dadurch einen Schaden von einigen tausend Euro. In der Folge schlug er dem Fahrer noch ins Gesicht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Triefenstein. Dank aufmerksamen Zeugen konnte die Marktheidenfelder Polizei am Mittwochnachmittag rasch eine Unfallflucht aufklären.

Kurz nach 17 Uhr war ein Toyota-Fahrer beim Ausparken in der Lengfurter Robert-Bosch-Straße gegen einen geparkten Seat geprallt. Dem Sachstand nach verursachte er einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und fuhr davon. Glücklicherweise konnten Zeugen den Unfall beobachten. Sie notierten sich das Kennzeichen des davonfahrenden Wagens und verständigten die Polizei.

Eine Streife konnte den Toyota-Fahrer zu Hause antreffen. Gegen ihn wird jetzt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Heuballen aus Feldscheune gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Hafenlohr. Ein bis dato noch Unbekannter hat vermutlich im Laufe des Wochenendes aus einer Feldscheune in Windheim sechs Heuballen gestohlen und vermutlich mit einem Traktor abtransportiert.

Zwischen Freitag, 0 Uhr, und Montag, 12.45 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der versperrten Scheune und machte sich mit sechs Heuballen aus dem Staub. Der insgesamt entstandene Schaden liegt bei einigen hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Polizeieinsätze am Rande des Faschingszugs

Himmelstadt. Am Montag feierten die Faschingsnarren beim Faschingsumzug in Himmelstadt, welcher einen sehr starken Zuschauerzulauf hatte.

Der Umzug selbst verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Im Rahmen der After-Zug Party vor der Turnhalle kam es zu einem Vorfall, bei dem ein Einschreiten der Polizei von Nöten war. Dort kam es gegen 17:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern im Alter von 18 Jahren, wobei einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Zudem wurden bei dem Beschuldigten verbotene Substanzen gefunden, deren Besitz einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz darstellen. Gegen 18:05 Uhr mussten die Beamten am Bahnhof dann einen aggressiv gegen seine Gattin auftretenden 34-jährigen Mann kurzzeitig in Gewahrsam nehmen, bis dieser sich wieder beruhigt hatte.

Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Karlstadt. Bei der Kontrolle einer 29-jährigen Autofahrerin in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt stellten die Beamten am Montag gegen 17:20 Uhr fest, dass diese deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Annahme der Beamten. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, sie musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Meldungen der Polizei Karlstadt