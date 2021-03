Betrunkener spuckt Polizisten ins Gesicht

Da er nicht mehr in der Lage war alleine zu laufen, wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Polizeidienststelle begleitet. Hierbei versuchte er sich wiederholt loszureißen und über die Seestraße zu rennen, ohne auf den Verkehr zu achten. Beim Festhalten spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,6 Promille. Der 28-jährige Mann wurde daher zur Ausnüchterung bis zum Abend in Polizeigewahrsam genommen.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Mömbris-Niedersteinbach. Gegen 16.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Renault die Alzenauer Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Sägewerks musste dort eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda verkehrsbedingt abbremsen. Dies realisierte der folgende Renault-Fahrer zu spät und es kam zur Kollision. Hierbei erlitt die Unfallbeteiligte Rückenschmerzen und wurde mit dem Rettungswagen in Klinikum Aschaffenburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.