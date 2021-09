Betrunkener Sportbootführer gefährdet Güterschiff am Floßhafen in Aschaffenburg

Das Kleinfahrzeug missachtete außerdem den Vorrang eines Güterschiffs, als es gefährlich dessen Kurs kreuzte. Am Floßhafen Aschaffenburg konnte das Boot durch Beamte der Wasserschutzpolizei beigewunken und einer Kontrolle unterzogen werden, wobei noch immer laute Musik und wechselfarbiges Licht von dem Motorboot ausging. Bei dem verantwortlichen Sportbootführer, der mit zwei Freunden an Bord unterwegs war, wurde starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache wahrgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille, weshalb bei dem 43-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt des Trios wurde unterbunden. Den Bootsführer erwartet eine Anzeige wegen der Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Zum Überholen ausgeschert, nachfolgenden Verkehr übersehen - Unfall bei Mainaschaff

Mainaschaff, A 3 Ri. Würzburg. Sachschaden in Höhe von 33000 Euro entstand bei einem Unfall am Montagabend gegen 21:38 Uhr. Der Fahrer eines Mercedes war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als unmittelbar vor ihm ein weiterer Daimler, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ausscherte, um einen Lkw zu überholen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein heckseitiger Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der vordere Mercedes wurde durch den Aufprall noch nach links gegen die Betonleitwand geschleudert. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, ein Mitfahrer im auffahrenden Mercedes wurde leicht verletzt.

Die Autobahn musste zur Räumung der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr auf dem mittleren und linken Fahrstreifen vorbei fließen. Die Feuerwehr aus Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Liegengebliebener Schwertransport verursacht Behinderungen und Stau bei Sailauf

Sailauf, A 3 Ri. Frankfurt. Ein Schwertransport, der auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, erlitt am Dienstagmorgen gegen 04:10 Uhr einen Reifenplatzer der Zwillingsbereifung am Auflieger. Der Schwertransport mit einem Gewicht von 72 Tonnen blieb deshalb auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hösbach liegen. Die Beschaffung eines zweiten Komplettrades, neben dem vorhandenen Ersatzrad, gestaltete sich auf Grund der erforderlichen Felgengröße schwierig. Zunächst wurde deshalb nur ein Rad ersetzt, um den Schwertransport unter Polizeibegleitung langsam zum nächsten Parkplatz lenken zu können.

Allein dieser Radwechsel hat bis 07:40 Uhr gedauert. Obwohl dann alle Schilderbrücken auf Stau geschalten und die Polizei zur Absicherung vor Ort waren, kam es im Rückstau des extrem langsam fahrenden Schwertransports zu einem Auffahrunfall. Dieser ereignete sich genau zwischen den beiden Einhausungsröhren in Richtung Frankfurt. Nachdem beide beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, blockierten sie zusätzlich den linken und mittleren Fahrstreifen. Bis zum Abtransport der Havaristen durch die Abschleppdienste schaltete die Lichtzeichenanlage der Lärmschutzeinhausung immer wieder auf Blockabfertigung. Der Rückstau löste sich nur langsam auf.

Unfallflucht durch Zeugen aufgeklärt

Weibersbrunn, A 3 Ri. Frankfurt. Der schnellen Reaktion eines Zeugen verdankt ein Verkehrsteilnehmer die Aufklärung einer Unfallflucht, bei der sein Fahrzeug beschädigt wurde. Am Montag gegen 17:04 Uhr hatte der Fahrer eines Mercedes seinen Pkw auf der Rastanlage Spessart-Nord abgestellt und war in die Tankstelle gegangen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Ford rückwärts gegen den geparkten Mercedes fuhr und danach die Fahrt in Richtung Frankfurt fortsetzte. Der Zeuge fertigte Lichtbilder vom flüchtigen Pkw und übergab diese dem Geschädigten.

Bei der Unfallaufnahme konnte wenig später eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw veranlasst werden und Beamte aus Offenbach stellten den Fahrer an der Halteranschrift fest. Der 88-Jährige räumte die Fahrereigenschaft ein.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach