Betrunkener schreit und pöbelt Kunden in Aschaffenburger City Galerie an

Weil der junge Mann dies verweigerte und sich äußerst aggressiv verhielt, sollte er aus dem Gebäude geführt werden. Hierbei kam es zur Rangelei, in welcher er sich losriss und flüchtete. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den Unruhestifter in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum einfangen. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Einige Stunden später holte ihn seine Mutter von der Dienststelle ab.

Auffahrunfall - 13.000 Euro Schaden

Damm. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Schönbornstraße/ Neue Glattbacher Straße das Abbremsen seines Vordermannes zu spät und fuhr diesem hinten auf. Beim Mercedes wurde durch den Unfall die Fahrzeugfront stark deformiert, beim Unfallgegner das Heck eingedrückt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Schweinheim. Am Mittwochvormittag versuchte eine 59-jährige Dame einen Drogeriemarkt in der Kulmbacher Straße mit nicht bezahlten Waren im Wert von fast 200 Euro zu verlassen. Nachdem sie den Ausgang passierte, schlug der Alarm aus. Trotz eines Fluchtversuches konnte eine aufmerksame Mitarbeiterin die Diebin festhalten. In ihrer Einkaufstasche wurde das Diebesgut anschließend aufgefunden.