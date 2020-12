Betrunkener schläft mitten auf Bundesstraße 27 ein

Auf der Bundesstraße 27 zwischen Karlstadt und Eußenheim, ca. 400 Meter nach Ortsausgang Karlstadt, wurde am Mittwoch gegen 01:15 Uhr von zwei Verkehrsteilnehmern ein 49-jähriger Mann, der schlafend mitten auf der Fahrbahn lag, vorgefunden. Den Zeugen gelang es zunächst nicht den Mann aufzuwecken, weshalb Notarzt und Polizei anfuhren. Der Mann, bei dem ein Test einen Alkoholpegel von 2,94 Promille ergab, wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Aschfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein in der Aschfelder Straße in Aschfeld am rechten Fahrbahnrand in Richtung B 27 abgestellter Pkw Opel Astra wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erfasst und erheblich beschädigt. An dem Opel wurde der Kofferraumdeckel eingedrückt und das gesamte linke Fahrzeugheck nach vorne verschoben. Dabei entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7000.-Euro an dem Auto. Der Unfallverursacher, der offensichtlich mit einem großen Fahrzeuge unterwegs war, entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt