Betrunkener randaliert in Kreuzwertheim und beleidigt Polizeibeamte

Ein aggressiver volltrunkener Mann beleidigte am Dienstagnachmittag mehrere Polizisten. Kurz vor 14:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld die Mitteilung über einen betrunkenen Mann, der am Fahrradweg/Gäulsgasse Fußgänger „anpöbelt“. Die Streifenbeamten trafen einen Mann an, der mit einer halbvollen Jägermeisterflasche auf einer Parkbank saß und die Beamten gleich mit einer beleidigenden Geste „begrüßte“. Wie sich herausstellte, war der Mann ohne festen Wohnsitz und wollte angeblich seine Mutter besuchen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Außerdem lag die Vermutung nahe, dass er auch Drogen konsumiert hatte. Zur Durchsetzung der Ausgangssperre nach dem Infektionsschutzgesetz wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Obwohl er sich zunächst einsichtig zeigte, wurde der 35-Jährige während des Gesprächs immer aggressiver und beleidigte die Ordnungshüter erneut.

Nachdem er dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und musste aufgrund seines Verhaltens gefesselt werden. Während der Fahrt nach Marktheidenfeld und anschließend in der Haftzelle der Dienststelle hörten die Beleidigungen nicht auf. Zudem spuckte und schrie er unentwegt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Richterin musste der Mann die Nacht bis zum nächsten Morgen in der Haftzelle verbringen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken