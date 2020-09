Betrunkener randaliert in Klingenberger Altstadt

Klingenberg a.Main. Am Montag um 20:20 Uhr erreichte die Polizei Obernburg mehrere Mitteilungen über einen sichtlich Betrunkenen, der im Bereich der Altstadt unterwegs sei, laut schreie und sein Fahrrad gegen eine Hauswand geschleudert habe. Eine Streife konnte schließlich einen 21-Jährigen in der Mainstraße antreffen und in Sicherheitsgewahrsam nehmen.

Der Randalierer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 mg/l und musste die Nacht in einem Haftraum der PI Obernburg verbringen. Weiterhin muss er sich wegen Sachbeschädigung im Strafverfahren verantworten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Niedernberg

Niedernberg. In der Zeit von 11:00 - 17:00 Uhr ereignete sich am Montag in der Fachrainstraße auf Höhe des Anwesens 19 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen geparkten BMW, Typ 560L, beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg