Betrunkener Radler knallt in Aschaffenburg gegen Autos

Der 72-jährige Zweiradfahrer hatte die Fahrzeuge wohl übersehen und stieß dagegen. Der Mann kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Mit am Alkomaten gemessenen 1,92 Promille war der Alkoholgehalt dann aber auch zum Radfahren zu hoch und es musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.300 Euro.

Glasscheibe eingeschlagen

Am Sonntag, gegen 11:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Weißenburger Straße. Einer Passantin war eine augenscheinlich hilflose männliche Person aufgefallen, welchen sie ansprach. Da dieser jedoch Hilfe ablehnte und ging die Frau wieder zurück, woraufhin ihr der Mann in einen Hof der Weißenburger Straße folgte. Trotz Aufforderung verließ der Mann das Grundstück nicht und wurde zudem aggressiv. Die Frau ging daraufhin in das Haus und der Aggressor schlug eine Glasscheibe an der Eingangstüre kaputt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Außenspiegel entwendet

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurden von einem Mitsubishi Lancer, der im Schwalbenrainweg parkte beide Außenspiegel gestohlen.

Der oder die Unbekannten montierten die elektrisch verstellbaren Spiegel fachmännisch ab und verursachten einen Diebstahlsschaden von gut 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Betrunkener Radler

Kleinostheim. Etwa gegen 19:30 Uhr fiel einem Zeugen zunächst in der Stockstäder Straße in Mainaschaff ein vermeintlich betrunkener Fahrradfahrer auf. Als der dann in Kleinostheim durch eine Streife kontrolliert werden sollte, versuchte er sein Heil in der Flucht und blieb trotz eindeutiger Anhaltesignale nicht stehen. Letztlich endete die Flucht in einer Sackgasse. Tatsächlich ergab ein Alkotest bei dem 36-jährigen einen Wert von 2,04 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.