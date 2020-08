Betrunkener Radfahrer stürzt in Kahl

Ein alkoholisierter Radfahrer kam am frühen Mittwoch bei Kahl zu Fall, wobei er sich leichte Schürfwunden am linken Bein zuzog. Der 27-jährige Mann fuhr um kurz vor 02 Uhr auf dem Radweg von Kahl in Richtung Hanau. Kurz nach dem Ortsende von Kahl stürzte er und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Unfallaufnahme gab er an, dass er von einem unbekannten Roller überholt und berührt worden sei. Da ein Alkotest einen Wert von 1,55 Promille ergab, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Einbruch in Gaststätte - Tresor gestohlen- Zeugen gesucht

Kahl. In der Nacht von Sonntag auf Montag suchten unbekannte Einbrecher eine Gaststätte in Emmerichshofen heim. Zwischen Mitternacht und 06.30 Uhr hebelten sie zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gastraum. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten, wobei ihnen auch ein kleiner Möbeltresor in die Hände fiel, den sie abtransportierten. Hierzu muss vermutlich ein Fahrzeug verwendet worden sein. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich, der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Bagger auf Baustelle beschädigt

Schöllkrippen. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein Unbekannter auf einer Baustelle in der Keilrainstraße einen Bagger. Er warf die beiden Außenkameras des Baggers ein und verursachte so einen Schaden von 1.200 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.