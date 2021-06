Betrunkener Mopedfahrer in Stadtprozelten

Während der Kontrolle wurde bei dem Kradfahrer massiver Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Aufgrund des Atemalkoholwertes des Krad-Fahrers (Alkotest), wurde die Weiterfahrt des Kradfahrers durch die Streife unterbunden. Ihn erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Miltenberg. Am 04.06.2021, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in Miltenberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, befuhr der Unfallverursacher mit seinem Mercedes, zum Unfallzeitpunkt, die Breitendieler Straße in Miltenberg, in Fahrtrichtung Breitendiel. Auf Höhe der Einmündung zum dortigen „OBI-Baumarkt", überfuhr er eine in der Fahrbahnmitte montierte Verkehrsinsel und beschädigte diese hierdurch. Beim Überfahren der Verkehrsinsel fuhr sich der Unfallverursache am linken Vorder- und Hinterreifen einen Platten. Eine Radkappe löste sich und prallte gegen die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Smart, der so benfalls leicht beschädigt wurde.

Nach dem Verkehrsunfall fuhr der unfallverursachende Fahrer einfach in Richtung Breitendiel davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Verkehrsunfall und nahm unverzüglich mit seinem Wagen die Verfolgung des flüchtigen Daimler-Fahrers auf, sodass dieser letztendlich in Breitendiel gestellt und einer Polizeikontrolle zugeführt werden konnte. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Glascontainer in Kleinheubach durch Graffiti beschädigt

Kleinheubach. Bereits in der Zeit zwischen dem 18.05.2021, 00:00 Uhr – 02.06.2021, 23:59 Uhr, wurde durch eine unbekannte Person (en), in Kleinheubach, in der Bahnhofstraße, ein dort befindlicher Glas-Iglu-Behälter mit roter Farbe besprüht. Da die Farbe nicht ohne weiteres vom Container abzuwaschen ist, sind aufwändige Reinigungsarbeiten am Container erforderlich. Obwohl die Sachbeschädigung erst mit zeitlichem Abstand bei der PI Miltenberg nachträglich gemeldet wurde, werden mögliche Zeugen des Vorfalls gesucht.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg