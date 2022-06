Betrunkener Mini-Fahrer versucht Flucht durch Aschaffenburg

Am Sonntagnachmittag hielten Beamte der PI Aschaffenburg einen Mini in der Maintalstraße an. Während der Kontrolle gegen 16:00 Uhr, setzte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug plötzlich in Bewegung und flüchtete mit leicht überhöhter Geschwindigkeit von der Kontrollörtlichkeit. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Mini in der Schubertstraße erneut angehalten werden. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, stand der Fahrzeugführer mit über einem Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Auf der Dienststelle folgte schließlich eine obligatorische Blutentnahme. Kriminalitätsgeschehen

Opel angefahren - verursacher flüchtet

Aschaffenburg. Am Samstagabend wurde ein geparkter Opel am Dämmer Tor beschädigt. Die Eigentümerin parkte gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie eine frische Beschädigung im Bereich der vorderen, linken Stoßstange fest. Der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 250 EUR.

Ungebetene Gäste auf der „Arche Noah"

Aschaffenburg. Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich bis dato unbekannte Personen, Zutritt zu einem Bootshaus am Aschaffenburger Floßhafen. Auf dem vor Ort liegenden Bootshaus mit Namen „Arche Noah" wurde ein Blumenkübel umgestoßen, sowie ein dort vertautes Tretboot gelöst. Das Tretboot trieb anschließend herrenlos im Main und konnte letztendlich am Uferbereich durch den Eigentümer unbeschadet aufgefunden werden.

Golf prall bei Johannesberg mit Reh zusammen

Johannesberg. Auf der Kreisstraße von Rückerbach nach Oberafferbach kam es am Montagfrüh zu einem Wildunfall. Gegen 02:30 Uhr kollidierte ein VW Golf auf der Strecke mit einem querenden Reh. Das Wild entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Motorradfahrer stürzt in Mainaschaff

Mainaschaff. In der Industriestraße stürzte am Sonntagabend der Fahrer eines Leichtkraftrades. Bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr verlor der Fahrer gegen 19:50 Uhr auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Fahrer diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 EUR. Kriminalitätsgeschehen

Baseballschläger und Wein in Dammbach gestohlen

Dammbach. In einer Gaststätte am Oberschnorrhof kam es am Sonntagnachmittag zu einem Diebstahl eines Baseballschlägers sowie einer Kiste Wein. Drei dringend tatverdächtige Männer konsumierten zunächst diverse Speisen und Getränke im Lokal. Nach Bezahlen ihrer Rechnung verließen die Personen gegen 18:00 Uhr die Gaststätte. Im Außenbereich nahmen sie einen dort befindlichen Deko-Baseballschläger sowie eine kleine Weinkiste samt Inhalt unerlaubt mit. Samt Beute machte sich das Trio fußläufig in Richtung Dammbach davon und konnte trotz einer Fahndung bis dato nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Wert der entwendeten Gegenstände beziffert sich auf etwa 20 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

dc/Polizei Aschaffenburg