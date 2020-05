Betrunkener Mann fährt gegen Hauswand in Lohr und hinterlässt großen Schaden

Am Montag, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann die Partensteiner Straße stadtauswärts. In der ersten Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz und prallte nach rechts gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nachdem bei diesem jedoch starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde bei dem Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test verlief mit einem Wert von 1,5 Promille positiv. Bei dem älteren Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Wohnhaus wurden die Hausfassade und das Regenfallrohr beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von ca. 8000,-- Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Auf seinen Führerschein muss der Unfallverursacher nun längere Zeit verzichten.

Warenscanner aus Lohrer Markt gestohlen

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart Am Montag, gegen 16 Uhr, wurde von Mitarbeitern eines Verbrauchermarktes in der Rexrothstraße ein Diebstahl eines Warenscanners im Wert von 1600,-- Euro mitgeteilt. Der Täter hatte den Zeitpunkt genutzt, als der Scanner unbeaufsichtigt auf einer Warenpalette lag. Zunächst lief der Tatverdächtige an dem Scanner vorbei durch den Ausgang, kehrte jedoch zurück und steckte diesen in die Außentasche seiner Hose. Danach stieg der Mann in seinen Pkw und fuhr davon. Der 46-jährige Lohrer konnte von der eingesetzten Streife in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Der Mann händigte schließlich den Warenscanner wieder aus. Als Grund für den Diebstahl gab dieser an, dass er das Gerät für ein Fundhandy hielt, das er beim Fundamt abgeben wollte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Polizei findet Camper im Naturschutzgebiet Steinbach

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart Am Montagnachmittag wurde ein 33-jähriger Angler im Naturschutzgebiet bei Steinbach kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Angler und sein Bekannter, der bereits abgereist war, teilweise eine Woche mit einem bodenlosen Zelt im Naturschutzgebiet campierten. Das weitere Zelten wurde untersagt. Den Mann und seinen Bekannten erwartet nun eine Anzeige nach dem Bayeriwschen Naturschutzgesetz.

