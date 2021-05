Betrunkener Mann belästigt Mädchen am Busbahnhof in Aschaffenburg

Die Beteiligten hielten sich gegen 19:50 Uhr am Busbahnhof auf. Hierbei versuchte der Mann, die 16-Jährige an sich heranzuziehen und zu küssen. Daher entfernten sich die Mädchen von dem 38-Jährigen. Der Mann folgte jedoch und warf anschließend eine Bierdose an den Kopf der 15-Jährigen. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streife des Operativen Ergänzungsdienstes Aschaffenburg wurde unter anderem eine geringe Menge Marihuana bei dem Aggressor aufgefunden. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten und gab sich aggressiv. Letztendlich musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unter anderem gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Polizeiinspektion Aschaffenburg dasch / Quelle: