Betrunkener macht Ärger im Aschaffenburger Hauptbahnhof

Trotz mehrfacher Aufforderung mussten die Beamten den 40-Jährigen letztendlich aus dem Zug tragen. Auch auf dem kalten Bahnsteig liegend, reagierte der offensichtlich alkoholisierte Mann nicht und ignorierte die Polizisten. Als er jedoch in Gewahrsam genommen werden sollte, begann er nach der Streifenbesatzung zu treten. Ein 33-jähriger Beamter wurde hierdurch leicht am Bein verletzt. Der 40-Jährige musste mittels Handfesseln fixiert werden. Bis zur Verbringung in das Dienstfahrzeug trat er noch mehrere Male nach den Polizisten, die hier jedoch ausweichen konnten. Nachdem ein Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen hatte, wurde der Störenfried einer Zelle in der Polizeiwache zugeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unter anderem Körperverletzung und Widerstand.

Vandalismus auf Gartengrundstück in Großostheim

Großostheim. Über die Weihnachtsfeiertage beschädigte ein unbekannter Täter zwei Tore zu einem Gartengrundstück im Wartturmweg. Hierbei wurde ein Eisentor umgedrückt und ein Holztor auseinandergebrochen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Mledungen der Polizei Aschaffenburg