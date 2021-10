Betrunkener liegt nachts in Karlstadt auf Straße - Zeitungsausträger ruft Polizei

Der Zeitungsausträger informierte umgehend die Polizei. Aufgrund der starken Alkoholisierung war ein Atemalkoholtest vor Ort nicht möglich. Der 56-Jährige Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Faustschläge ins Gesicht

Karlstadt. Gegen 4 Uhr kam es am Samstagmorgen in Karlstadt - Karlburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 21-jährigen und einem 20-jährigen. Die zwei 21-jährigen Männer gaben an, dass sie von einem 20-jährigen Bekannten ins Gesicht geschlagen wurden. Beide Geschädigten kamen mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt