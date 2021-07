Betrunkener Laufacher zu Fuß auf A 45 unterwegs

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete den ein Fußgänger im Bereich der Anschlussstelle Kleinostheim auf der A 45. Die hinzugerufene Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach konnte den 20-jährigen, welcher in Laufach wohnhaft ist, auf der Autobahn laufend feststellen. Dieser war deutlich alkoholisiert und gab an nicht zu wissen wo er sei. Er beabsichtigte eigentlich zu seiner Wohnanschrift laufen zu wollen, jedoch war dies auf Grund seiner Alkoholisierung deutlich fehlgeschlagen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Beamten konnten den Betrunkenen in Sicherheit bringen und seinem Vater übergeben.

Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Hösbach. Am frühen Sonntagmorgen kurz vor drei Uhr wurde ein Autofahrer an der Anschlussstelle Hösbach einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1 Promille festgestellt. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen und durfte die Fahrt erst fortsetzten, als er nachweislich wieder nüchtern war. Bis dahin wurde sein Fahrzeugschlüssel von den eingesetzten Beamten sichergestellt.

mkl/VPI Aschaffenburg-Alzenau