Betrunkener in Kleinheubach unterwegs

Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Kirchzell. Am Freitagmittag befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße von Mudau in Richtung Kirchzell. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Suzuki-Fahrer in einer Linkskurve zu Sturz. Neben einem Totalschaden an seinem Kraftrad erlitt der Fahrer Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden.