Betrunkener gast bricht in Wirtschaft zusammen

Er wollte sich von dem hinzugerufenen Rettungsdienst nicht behandeln lassen, zeigte sich aggressiv und bedrohte die Rettungskräfte. Nachdem er immer wieder das Bewusstsein verlor, sich im ansprechbaren Zustand u.a. aufgrund seiner Alkoholisierung nicht behandeln lassen wollte, wurde er in eine Fachklinik verbracht.

Verkehrsschild touchiert

Gemünden. Am Freitagabend gegen 19 Uhr fuhr eine 54-jährige Autofahrerin vom Aldi-Parkplatz kommend, nach links auf die B 26 ein. Da sich während der Fahrt ihr Einkaufskorb selbständig machte und sie kurzzeitig abgelenkt war, fuhr sie über die Verkehrsinsel und gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Der Schaden am Schild wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Leitpfosten überfahren

Gössenheim. Am Freitag gegen 12:15 Uhr befuhr eine 42-jährige Autofahrerin die B 27 von Gössenheim kommend in Richtung Eußenheim. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie hierbei nach rechts in die unbefestigte Fahrbahnbegrenzung und überfuhr einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Auto machte sich selbständig

Fellen. Am Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr hielt ein 36-jähriger Autofahrer vor einem Anwesen in der Hauptstraße. Hierbei zog er die Handbremse an, ließ den Motor laufen und stieg aus. Kurz darauf vernahm er einen lauten Knall. Sein Suzuki hatte sich selbständig gemacht und war den Berg hinunter gerollt. An einer Hauswand kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Hierbei wurden zwei Felder eines Jägerzaunes, eine Hausfassade und ein Gewölbekeller beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.650 Euro.

Von der Straße abgekommen

Rieneck. Am Freitagmorgen gegen 5:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei kam er in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden am Ford in Höhe von ca. 250 Euro. Am Leitpfosten und im Bankett entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Ölspur aufgrund Defekt am Tankdeckel

Gemünden. Am Freitagvormittag befuhr ein Busfahrer die Strecke von Gemünden nach Bad Kissingen. Am Tankdeckel des Busses war offensichtlich ein Defekt, weshalb das Fahrzeug auf der gesamten Strecke Diesel verlor. Die Straße musste großflächig gereinigt werden.

